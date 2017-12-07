Косплееры "Марио" вынудили власти Токио изменить транспортное законодательство
Причиной стали несколько аварий с участием водителей картов в костюмах персонажей популярной игры.
Время от времени в Токио на дорогах города ездят водители гоночных картов, одетых в стиле героев серии "Марио". В Японии нет запрета на передвижение на картах по дорогам общественного пользования.
Водители картов в костюмах из "Марио" вынудили власти Токио изменить транспортное законодательство
Несмотря на это, власти Токио ужесточили законодательство из-за участившихся ДТП. За последний год произошло три дорожных инцидента с костюмированными водителями.
Теперь для поездки на карте необходимо будет оснастить транспортное средство ремнём безопасности. Водитель при этом должен будет использовать шлем.