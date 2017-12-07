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Опубликовано 7 декабря 2017, 13:02

Косплееры "Марио" вынудили власти Токио изменить транспортное законодательство

Фото &copy; Flickr/MIKI Yoshihito

Фото © Flickr/MIKI Yoshihito

Причиной стали несколько аварий с участием водителей картов в костюмах персонажей популярной игры.

Время от времени в Токио на дорогах города ездят водители гоночных картов, одетых в стиле героев серии "Марио". В Японии нет запрета на передвижение на картах по дорогам общественного пользования.

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Водители картов в костюмах из "Марио" вынудили власти Токио изменить транспортное законодательство

Фото © Flickr/MIKI Yoshihito

Несмотря на это, власти Токио ужесточили законодательство из-за участившихся ДТП. За последний год произошло три дорожных инцидента с костюмированными водителями.

Теперь для поездки на карте необходимо будет оснастить транспортное средство ремнём безопасности. Водитель при этом должен будет использовать шлем.

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Сергей Сурепин
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