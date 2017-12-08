Папа римский призвал поменять текст молитвы "Отче наш"

Понтифику не нравится перевод на английский и ряд других языков, из которого следует, что бог якобы провоцирует человека на искушение.

Папа римский Франциск заявил, что в текст молитвы "Отче наш" нужно внести некоторые изменения. Об этом сообщает Daily Mail.

Свой призыв понтифик объяснил тем, что ему не нравятся отдельные строчки в переводе молитвы на английский и несколько других языков. По его мнению, из-за неверного изложения можно прийти к выводу, что "Бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет".

—Это нехороший перевод, потому что делает намёк на то, что Бог провоцирует на искушение, — сказал папа римский.

Он отметил в качестве примера Францию, где успели подкорректировать текст молитвы, чтобы фрагмент звучал как "не позволь нам поддаться искушению", оставляя ответственность за решение на человеке, а не на Боге.