Apple назвала самые скачиваемые игры 2017 года в России
Фото © Kiloo
Среди популярных бесплатных игр для мобильных устройств стали доминировать раннеры.
Apple опубликовала список игр, которые лидируют по количеству загрузок в российском App Store за этот год. Первое место в рейтинге бесплатных игр для iPhone занял раннер Subway Surfers. Самой скачиваемой платной игрой для iPhone стала стратегия Plague Inc.
Apple назвала самые скачиваемые игры в российском App Store в 2017 году
Фото © Kiloo
При этом самая популярная бесплатная игра для iPad — это Super Mario Run. Правда, за разблокировку полной версии необходимо платить 749 рублей. Первое место в рейтинге платных игр для iPad занимает Minecraft.
Напомним, в прошлом году лучшей игрой в русском App Store стала Clash Royale.