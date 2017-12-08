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Опубликовано 8 декабря 2017, 09:27

Apple назвала самые скачиваемые игры 2017 года в России

Фото &copy; Kiloo

Фото © Kiloo

Среди популярных бесплатных игр для мобильных устройств стали доминировать раннеры.

Apple опубликовала список игр, которые лидируют по количеству загрузок в российском App Store за этот год. Первое место в рейтинге бесплатных игр для iPhone занял раннер Subway Surfers. Самой скачиваемой платной игрой для iPhone стала стратегия Plague Inc.

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Apple назвала самые скачиваемые игры в российском App Store в 2017 году

Фото © Kiloo

При этом самая популярная бесплатная игра для iPad — это Super Mario Run. Правда, за разблокировку полной версии необходимо платить 749 рублей. Первое место в рейтинге платных игр для iPad занимает Minecraft.

Напомним, в прошлом году лучшей игрой в русском App Store стала Clash Royale.

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Сергей Сурепин
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