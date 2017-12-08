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Опубликовано 8 декабря 2017, 12:28

THQ Nordic показала новую игру

Австрийские разработчики подготовили для фанатов симулятор выживания Fade to Silence.

Фото &copy; Nordic Games Publishing AB

Фото © Nordic Games Publishing AB

THQ Nordic анонсировала новый проект. Им оказался симулятор выживания Fade to Silence.

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Fade to Silence ­— новый проект THQ Nordic

Фото © Nordic Games Publishing AB

Действие Fade to Silence происходит в постапокалиптическом мире, в котором наступила вечная зима. Главный герой должен будет наладить отношения с другими выжившими (неигровыми персонажами). Ему придётся добывать ресурсы и строить убежища.

Игра выйдет в раннем доступе 14 декабря. Проект разработчики планируют завершить к августу 2018 года.

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Сергей Сурепин
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