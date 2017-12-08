THQ Nordic показала новую игру
Австрийские разработчики подготовили для фанатов симулятор выживания Fade to Silence.
Фото © Nordic Games Publishing AB
THQ Nordic анонсировала новый проект. Им оказался симулятор выживания Fade to Silence.
Fade to Silence — новый проект THQ Nordic
Фото © Nordic Games Publishing AB
Действие Fade to Silence происходит в постапокалиптическом мире, в котором наступила вечная зима. Главный герой должен будет наладить отношения с другими выжившими (неигровыми персонажами). Ему придётся добывать ресурсы и строить убежища.
Игра выйдет в раннем доступе 14 декабря. Проект разработчики планируют завершить к августу 2018 года.