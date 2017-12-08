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Опубликовано 8 декабря 2017, 13:28

Авторы Death Stranding показали новый трейлер

Фото &copy;&nbsp;Sony Interactive Entertainment

Фото © Sony Interactive Entertainment

Хидео Кодзима и его команда порадовали зрителей The Game Awards 2017 великолепным видео.

Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding. Видео геймдизайнер представил в рамках The Game Awards 2017.

Ролик стал самым важным в рамках этой церемонии. Нам показали восемь минут великолепия. В главной роли — Норман Ридус из "Ходячих мертвецов".

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Вышел новый трейлер Death Stranding

Фото © Sony Interactive Entertainment

По словам Кодзимы, новый трейлер связан с предыдущими видео, поэтому фанаты уже могут начинать искать подсказки. У игры по-прежнему нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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