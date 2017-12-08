Авторы Death Stranding показали новый трейлер
Фото © Sony Interactive Entertainment
Хидео Кодзима и его команда порадовали зрителей The Game Awards 2017 великолепным видео.
Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding. Видео геймдизайнер представил в рамках The Game Awards 2017.
Ролик стал самым важным в рамках этой церемонии. Нам показали восемь минут великолепия. В главной роли — Норман Ридус из "Ходячих мертвецов".
Вышел новый трейлер Death Stranding
Фото © Sony Interactive Entertainment
По словам Кодзимы, новый трейлер связан с предыдущими видео, поэтому фанаты уже могут начинать искать подсказки. У игры по-прежнему нет даты выхода.