Умный писсуар покажет рекламу, пока вы писаете
По словам создателей девайса, он гарантированно привлечёт пристальное внимание мужчин на полминуты.
Голландский стартап Mr. Friendly выпустил умный писсуар, показывающий рекламу клиентам заведений, в которых они расположены, сообщает The Next Web.
Gister ging ik naar café de groene vlinder. Het urinoir kon toevallig geen verbinding maken met https://t.co/6SUZZ599Cw. Word ik hier nou gefilmd of is het alleen een sensor? pic.twitter.com/uABw2Ot3GK— Julian Aijal (@Jaijal) 7 декабря 2017 г.
С виду девайс выглядит как обычный писсуар, однако в его верхней части расположен дисплей. По словам разработчиков, устройство будет показывать рекламу посетителям мужской уборной. Причём видеоролики будут транслироваться только тогда, когда у гаджета встанет человек. Писсуар оснащён сенсорами, фиксирующими процесс мочеиспускания.
Mr. Friendly уверяет, что писсуар гарантированно займёт около 40 секунд внимания любого мужчины. Голландцы приводят аргумент, что во время мочеиспускания мужчина не может не сконцентрироваться на рекламе. Стоимость писсуара и сроки появления в продаже неизвестны.