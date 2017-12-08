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Опубликовано 8 декабря 2017, 10:22

Умный писсуар покажет рекламу, пока вы писаете

Фото &copy; Mr.Friendly

Фото © Mr.Friendly

По словам создателей девайса, он гарантированно привлечёт пристальное внимание мужчин на полминуты.

Голландский стартап Mr. Friendly выпустил умный писсуар, показывающий рекламу клиентам заведений, в которых они расположены, сообщает The Next Web.

С виду девайс выглядит как обычный писсуар, однако в его верхней части расположен дисплей. По словам разработчиков, устройство будет показывать рекламу посетителям мужской уборной. Причём видеоролики будут транслироваться только тогда, когда у гаджета встанет человек. Писсуар оснащён сенсорами, фиксирующими процесс мочеиспускания.

Фото © Mr.Friendly

Фото © Mr.Friendly

Mr. Friendly уверяет, что писсуар гарантированно займёт около 40 секунд внимания любого мужчины. Голландцы приводят аргумент, что во время мочеиспускания мужчина не может не сконцентрироваться на рекламе. Стоимость писсуара и сроки появления в продаже неизвестны.

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Андрей Ставицкий
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