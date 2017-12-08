Умный писсуар покажет рекламу, пока вы писаете

По словам создателей девайса, он гарантированно привлечёт пристальное внимание мужчин на полминуты.

Голландский стартап Mr. Friendly выпустил умный писсуар, показывающий рекламу клиентам заведений, в которых они расположены, сообщает The Next Web.

Gister ging ik naar café de groene vlinder. Het urinoir kon toevallig geen verbinding maken met https://t.co/6SUZZ599Cw. Word ik hier nou gefilmd of is het alleen een sensor? pic.twitter.com/uABw2Ot3GK — Julian Aijal‍ (@Jaijal) 7 декабря 2017 г.

С виду девайс выглядит как обычный писсуар, однако в его верхней части расположен дисплей. По словам разработчиков, устройство будет показывать рекламу посетителям мужской уборной. Причём видеоролики будут транслироваться только тогда, когда у гаджета встанет человек. Писсуар оснащён сенсорами, фиксирующими процесс мочеиспускания.