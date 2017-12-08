В Angry Birds можно будет сыграть, переписываясь в Facebook

В игру про злых птичек можно будет играть прямо через Facebook Messenger и стримить происходящее.

Крупнейшая в мире соцсеть запустит возможность играть в Angry Birds и другие популярные таймкиллеры прямо в мессенджере, сообщает Techradar.

Как сообщает "Фейсбук", в разделе "Мгновенные игры" Facebook Messenger кроме тетриса появятся такие популярные игры, как Angry Birds, Sonic The Hedgehog и другие. Например, известная аркада, посвящённая вечной битве птиц и свиней, будет выглядеть почти как оригинальное приложение Angry Birds, однако там будет реализована другая игровая механика. Например, можно будет позвать друзей сразиться один на один.

Соцсеть обещает также добавить в "Мгновенные игры" известный платформер Sonic Jump и развивающую игру Disney Tsum Tsum. Процесс игры можно будет транслировать в прямом эфире на свою страницу в "Фейсбуке" и делиться результатами на своей стене.