Госдума приняла закон об ужесточении наказания за живодёрство во втором чтении
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По действующему законодательству за жестокое обращение с животными живодёру грозит лишь полгода ареста.
Закон об ужесточении наказания за живодёрство до 5 лет тюремного заключения был принят сегодня Госдумой во втором чтении. Документ был внесён на рассмотрение группой депутатов.
Поправки предполагают повышение срока заключения за жестокое обращение с животными, повлёкшее их гибель или увечье, до трёх лет лишения свободы. Сейчас для этого нарушения предполагается арест на полгода.
При утяжеляющих обстоятельствах — если преступление совершено группой людей по сговору, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией или в отношении нескольких животных — срок лишения свободы может быть повышен до 5 лет.