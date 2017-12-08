Госдума приняла закон об ужесточении наказания за живодёрство во втором чтении

По действующему законодательству за жестокое обращение с животными живодёру грозит лишь полгода ареста.

Закон об ужесточении наказания за живодёрство до 5 лет тюремного заключения был принят сегодня Госдумой во втором чтении. Документ был внесён на рассмотрение группой депутатов.

Поправки предполагают повышение срока заключения за жестокое обращение с животными, повлёкшее их гибель или увечье, до трёх лет лишения свободы. Сейчас для этого нарушения предполагается арест на полгода.