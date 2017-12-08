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Опубликовано 8 декабря 2017, 12:12

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за живодёрство во втором чтении

Фото &copy; РИА Новости/Константин Чалабов

Фото © РИА Новости/Константин Чалабов

По действующему законодательству за жестокое обращение с животными живодёру грозит лишь полгода ареста.

Закон об ужесточении наказания за живодёрство до 5 лет тюремного заключения был принят сегодня Госдумой во втором чтении. Документ был внесён на рассмотрение группой депутатов.

Поправки предполагают повышение срока заключения за жестокое обращение с животными, повлёкшее их гибель или увечье, до трёх лет лишения свободы. Сейчас для этого нарушения предполагается арест на полгода.

При утяжеляющих обстоятельствах — если преступление совершено группой людей по сговору, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией или в отношении нескольких животных — срок лишения свободы может быть повышен до 5 лет.

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Иван Гусев
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