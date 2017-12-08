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Опубликовано 8 декабря 2017, 15:44

Call of Duty: WWII стала самой продаваемой игрой ноября в PS Store

Разработчики опубликовали рейтинг самых продаваемых продуктов в цифровом магазине Sony.

Фото: &copy;&nbsp;Activision

Фото: © Activision

Компания Sony поделилась списком самых продаваемых игр цифрового магазина PlayStation. Первое место занял шутер Call of Duty: WWII — как в американском, так и европейском магазинах.

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Call of Duty: WWII — лидер продаж ноября в PS Store

Фото: © Activision

На втором месте в американском магазине идёт Star Wars: Battlefront 2, а на третьем — Horizon Zero Dawn. При этом самой продаваемой игрой для PS VR стал Skyrim.

В европейском чарте второе место заняла Need For Speed: Payback, а третье — FIFA 18. Самой продаваемой игрой для PS VR, как и в случае с американским магазином, стал Skyrim.

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Сергей Сурепин
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