Call of Duty: WWII стала самой продаваемой игрой ноября в PS Store
Разработчики опубликовали рейтинг самых продаваемых продуктов в цифровом магазине Sony.
Компания Sony поделилась списком самых продаваемых игр цифрового магазина PlayStation. Первое место занял шутер Call of Duty: WWII — как в американском, так и европейском магазинах.
Call of Duty: WWII — лидер продаж ноября в PS Store
На втором месте в американском магазине идёт Star Wars: Battlefront 2, а на третьем — Horizon Zero Dawn. При этом самой продаваемой игрой для PS VR стал Skyrim.
В европейском чарте второе место заняла Need For Speed: Payback, а третье — FIFA 18. Самой продаваемой игрой для PS VR, как и в случае с американским магазином, стал Skyrim.