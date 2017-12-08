Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 декабря 2017, 15:11

Blizzard и Electronic Arts стали лучшими местами для работы в игровой индустрии

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Статистику наиболее привлекательных компаний на основе отзывов сотрудников опубликовал сервис Glassdoor.

Сервис Glassdoor собирает отзывы сотрудников о компаниях и выставляет им соответствующий рейтинг. По итогам 2017 года самые привлекательные игровые издатели — Blizzard и Electronic Arts. В рейтинге они занимают 28-е и 56-е места соответственно.

image

Blizzard и Electronic Arts — лучшие места для работы в игровой индустрии

Фото © Wikimedia Commons

Рейтинг Blizzard — 4,4, а Electronic Arts — 4,3. При этом приз Best Places to Work получила компания Facebook. У неё самая высокая оценка — 4,6 балла.

Blizzard славится своей развитой внутрикорпоративной культурой, а Electronic Arts обеспечивает сотрудникам высокие зарплаты и бонусы.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Facebook
  • Игры
  • blizzard
  • ea
  • electronicarts
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar