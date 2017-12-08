Blizzard и Electronic Arts стали лучшими местами для работы в игровой индустрии
Фото © Wikimedia Commons
Статистику наиболее привлекательных компаний на основе отзывов сотрудников опубликовал сервис Glassdoor.
Сервис Glassdoor собирает отзывы сотрудников о компаниях и выставляет им соответствующий рейтинг. По итогам 2017 года самые привлекательные игровые издатели — Blizzard и Electronic Arts. В рейтинге они занимают 28-е и 56-е места соответственно.
Blizzard и Electronic Arts — лучшие места для работы в игровой индустрии
Фото © Wikimedia Commons
Рейтинг Blizzard — 4,4, а Electronic Arts — 4,3. При этом приз Best Places to Work получила компания Facebook. У неё самая высокая оценка — 4,6 балла.
Blizzard славится своей развитой внутрикорпоративной культурой, а Electronic Arts обеспечивает сотрудникам высокие зарплаты и бонусы.