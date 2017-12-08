Sony назвала данные о продажах PlayStation 4 и PlayStation VR

Компания Sony опубликовала данные о продажах PlayStation 4 и PlayStation VR. Устройства продолжают оставаться лидерами на рынке.

Так, например, по всему миру продано 70,6 миллиона консолей PlayStation 4. Что же касается гарнитуры виртуальной реальности, то PlayStation VR купили по всему миру 2 миллиона человек.