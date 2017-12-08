Sony назвала данные о продажах PlayStation 4 и PlayStation VR
Информация, которую опубликовала японская компания, актуальная по состоянию на 3 декабря.
Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Компания Sony опубликовала данные о продажах PlayStation 4 и PlayStation VR. Устройства продолжают оставаться лидерами на рынке.
Sony обновила данные о продажах PS4 и PS VR
Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Так, например, по всему миру продано 70,6 миллиона консолей PlayStation 4. Что же касается гарнитуры виртуальной реальности, то PlayStation VR купили по всему миру 2 миллиона человек.
Количество проданных цифровых и дисковых копий игры для PlayStation 4 — 617,8 миллиона, количество выпущенных игр для PlayStation VR — 150.