Студия автора "Рика и Морти" сменила название и избежала проблем с Nintendo
Команда независимых разработчиков занимается играми с использованием виртуальной реальности.
Студии Squanchtendo пришлось провести ребрендинг. Она сменила название на Squanch Games. Компанию в 2016 году основали один из авторов анимационного сериала "Рик и Морти" Джастин Ройланд и бывший продюсер Epic Games Таня Уотсон.
Студия одного из авторов "Рика и Морти" сменила название и избежала претензий Nintendo
Изначально в названии разработчики совместили планету Сквонч из мультсериала и несколько букв, явно указывающих на известную японскую компанию. Претензий со стороны Nintendo команда не получала, но решила избежать их и приняла данное решение.
Свою новую игру Squanch Games студия анонсировала на церемонии The Game Awards 2017.