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Опубликовано 8 декабря 2017, 13:38

Студия автора "Рика и Морти" сменила название и избежала проблем с Nintendo

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Squanch Games&rlm;

Фото: © twitter.com/Squanch Games‏

Команда независимых разработчиков занимается играми с использованием виртуальной реальности.

Студии Squanchtendo пришлось провести ребрендинг. Она сменила название на Squanch Games. Компанию в 2016 году основали один из авторов анимационного сериала "Рик и Морти" Джастин Ройланд и бывший продюсер Epic Games Таня Уотсон.

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Студия одного из авторов "Рика и Морти" сменила название и избежала претензий Nintendo

Фото: © twitter.com/Squanch Games‏

Изначально в названии разработчики совместили планету Сквонч из мультсериала и несколько букв, явно указывающих на известную японскую компанию. Претензий со стороны Nintendo команда не получала, но решила избежать их и приняла данное решение.

Свою новую игру Squanch Games студия анонсировала на церемонии The Game Awards 2017.

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Сергей Сурепин
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