Ущерб от анонимных минирований оценили в миллиард рублей

На прошлой неделе Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает наказание за анонимные звонки об угрозе взрывов.

Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Комитета Госдумы по госодурственному строительству Павел Крашенинников и глава Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв.

По словам главы Комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова, представлявшего на заседании 8 декабря 2017 года законопроект, только за последние три месяца в Москве эвакуация прошла на более чем 30 объектах. А всего по России с сентября звонки о минировании поступали в службы МЧС и полиции в 180 городах страны. Эвакуированы были 2,3 млн человек.

Всего было зарегистрировано около 1 тыс. анонимных звонков о минировании, при этом минимальный ущерб от этих звонков уже оценивается в 1 млрд рублей.

Так, по оценке властей Москвы, ущерб от анонимных звонков о "минировании" только в столице оценивается в сотни миллионов рублей.

Законопроект "о телефонном терроризме" предусматривает ужесточение наказания за подобные выходки.

Предлагается установить, что заведомо ложные сообщения о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба, если это касалось объектов социнфраструктуры, будут наказываться лишением свободы на срок от трёх до пяти лет. Если такое же деяние было совершено с целью дестабилизации деятельности органов власти, то наказание предусмотрено от шести до восьми лет лишения свободы. Если это привело к смерти человека или повлекло иные тяжкие последствия, то наказание устанавливается от восьми до десяти лет лишения свободы.

К объектам социальной инфраструктуры депутаты отнесли организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферой услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирский транспорт, а также учреждения, оказывающие правовые и финансово-кредитные услуги.