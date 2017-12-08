В Dying Light появится режим в стиле PlayerUnknown's Battlegrounds
Разработчики анонсировали новое дополнение и открыли регистрацию на его тестирование.
Студия Techland представила будущее дополнение с многопользовательским режимом для Dying Light. Оно получило название Bad Blood и представляет собой отдельный проект во вселенной оригинальной игры.
Авторы Dying Light анонсировали дополнение с мультиплеером в стиле "королевской битвы"
По словам разработчиков, пользователи смогут участвовать в онлайн-боях. Команде удалось совместить лучшие элементы двух режимов — PvE и PvP. Теперь игра будет напоминать PlayerUnknown's Battlegrounds.
Сейчас можно зарегистрироваться на тестирование будущего дополнения. Дата выхода пока не известна.