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Регион
Опубликовано 8 декабря 2017, 13:55

В Dying Light появится режим в стиле PlayerUnknown's Battlegrounds

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/GameSpot

Скриншот видео: youtube.com/GameSpot

Разработчики анонсировали новое дополнение и открыли регистрацию на его тестирование.

Студия Techland представила будущее дополнение с многопользовательским режимом для Dying Light. Оно получило название Bad Blood и представляет собой отдельный проект во вселенной оригинальной игры.

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Авторы Dying Light анонсировали дополнение с мультиплеером в стиле "королевской битвы"

Скриншот видео: youtube.com/GameSpot

По словам разработчиков, пользователи смогут участвовать в онлайн-боях. Команде удалось совместить лучшие элементы двух режимов ­— PvE и PvP. Теперь игра будет напоминать PlayerUnknown's Battlegrounds.

Сейчас можно зарегистрироваться на тестирование будущего дополнения. Дата выхода пока не известна.

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Сергей Сурепин
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