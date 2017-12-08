Nvidia показала самую мощную видеокарту для майнинга
Новый продукт использует инновационную архитектуру Volta и обойдётся вам по цене подержанного авто.
Американская корпорация Nvidia, ответственная за выпуск графических процессоров и ускорителей, показала новую видеокарту. Устройство получило название Titan V и стоит 2999 долларов (примерно 178 тысяч рублей).
Это первая видеокарта компании на базе архитектуры Volta. При этом она является самой мощной из всех, когда-либо созданных.
Ключевая область применения Titan V — обработка искусственного интеллекта. Также с помощью видеокарты можно будет симулировать научные эксперименты.
Производительность графического процессора — до 110 терафлопс при 12 гигабайтах памяти с высокой пропускной способностью HBM2 и 3072-битной шиной. Видеокарта получила 5120 ядер CUDA и 640 так называемых "тензорных ядер", которые дают большую в девять раз производительность при "глубоком обучении" нейронных сетей, чем предыдущие модели.
Nvidia показала "самую мощную в истории" видеокарту за три тысячи долларов
Со временем Nvidia начнёт выпускать карты на новой архитектуре Volta, заточенные под видеоигры.