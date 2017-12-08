Журова прокомментировала заявление Госдумы по решению МОК

— В первую очередь мы говорили о том, что использование допинга неприемлемо в принципе — ни в мире, ни, в частности, в России. Мы не поддерживаем никакие допинговые программы, которых, кстати, никогда не было и не будет в нашей стране. И большая часть нашего обращения была направлена именно на это, — сказала Светлана Журова.