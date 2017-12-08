Журова прокомментировала заявление Госдумы по решению МОК
Светлана Журова. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
"Мы не поддерживаем никакие допинговые программы," — заявила олимпийская чемпионка.
В Госдуме РФ сообщили, что считают решение Международного олимпийского комитета о недопуске российских спортсменов необоснованным и нарушающим их права. Депутат и олимпийская чемпионка Светлана Журова в эфире радио Sputnik рассказала подробности обсуждения решения МОК.
— В первую очередь мы говорили о том, что использование допинга неприемлемо в принципе — ни в мире, ни, в частности, в России. Мы не поддерживаем никакие допинговые программы, которых, кстати, никогда не было и не будет в нашей стране. И большая часть нашего обращения была направлена именно на это, — сказала Светлана Журова.
Помимо этого отмечается, что принятые ранее комитетом решения о пожизненной дисквалификации в отношении только россиян являются по своей сути дискриминационными, говорится в заявлении нижней палаты парламента. Журова отметила, что политики об этом говорили, призывая МОК пересмотреть своё решение по поводу России.