В Швеции неизвестные забросали синагогу коктейлями Молотова
Во время происшествия в соседнем приходском здании проходила молодёжная вечеринка.
Группа мужчин в масках забросала коктейлями Молотова здание синагоги в центре Гётеборга. Об этом сообщает шведская газета Expressen.
#BREAKING: Molotov cocktails thrown at synagogue in central #Gothenburg #Sweden pic.twitter.com/v4z6HZirFs— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 9 декабря 2017 г.
По словам начальника местной полиции Питера Норденгарда, стражи порядка заметили более 20 мужчин в масках. В приходском доме по соседству с синагогой проходила молодёжная вечеринка. Все присутствующие спустились в подвал.
Также полицейские сообщили, что в районе происшествия был угнан автомобиль. Сотрудники правоохранительных органов не исключают возможности, что оба случая связаны между собой.
Информация о пострадавших пока не сообщается.