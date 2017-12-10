В Швеции неизвестные забросали синагогу коктейлями Молотова

Во время происшествия в соседнем приходском здании проходила молодёжная вечеринка.

Группа мужчин в масках забросала коктейлями Молотова здание синагоги в центре Гётеборга. Об этом сообщает шведская газета Expressen.

По словам начальника местной полиции Питера Норденгарда, стражи порядка заметили более 20 мужчин в масках. В приходском доме по соседству с синагогой проходила молодёжная вечеринка. Все присутствующие спустились в подвал.

Также полицейские сообщили, что в районе происшествия был угнан автомобиль. Сотрудники правоохранительных органов не исключают возможности, что оба случая связаны между собой.