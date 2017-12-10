Рекорд подождёт. Из-за снегопада отменили самую массовую снежную битву в мире

Сейчас рекорд самой массовой игры в снежки принадлежит канадцам — 8200 участников.

В США отменили самую массовую игру в снежки, в которой должны были принять участие девять тысяч человек, сообщает ABC News. Она должна была пройти в парке развлечений Six Flags в штате Нью Джерси, но проведению помешал обильный снегопад, из-за которого образовались 15-сантиметровые сугробы.

Помимо того, в связи с неблагоприятными погодными условиями, в регионе было нарушено электроснабжение более 350 тысяч домов и предприятий. Организаторы решили отложить снежную битву на неопределенный срок.