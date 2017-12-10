Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашёл в Мьянму
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Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" закончил двухдневный заход в мьянманский порт Тилава. Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
— В течение двух дней большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" был открыт для посещения жителями и гостями города. Военные моряки Тихоокеанского флота провели товарищеские соревнования по футболу и волейболу, — отметил Воскресенский.
По его словам, на корабле также побывали служащие Вооружённых сил Мьянмы. Отмечается, что во время остановки моряки осмотрели исторические места города.