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Регион
Опубликовано 10 декабря 2017, 11:59

Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашёл в Мьянму

Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Аньков

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" закончил двухдневный заход в мьянманский порт Тилава. Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

— В течение двух дней большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" был открыт для посещения жителями и гостями города. Военные моряки Тихоокеанского флота провели товарищеские соревнования по футболу и волейболу, — отметил Воскресенский.

По его словам, на корабле также побывали служащие Вооружённых сил Мьянмы. Отмечается, что во время остановки моряки осмотрели исторические места города.

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Арина Демидова
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