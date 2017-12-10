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Опубликовано 10 декабря 2017, 10:43

Видеоигры помогут побороть старческое слабоумие

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Кожохин

Фото: ©РИА Новости/Александр Кожохин

По данным исследователей, даже такая простейшая игра, как Super Mario, повышает в мозге пожилых людей содержание серого вещества и улучшает кратковременную память.

Примитивные компьютерные игры улучшают работу мозга у людей старшего возраста. К такому выводу в результате исследований пришли канадские нейропсихологи из Монреальского университета.

Оказалось, что компьютерные игры значительно улучшают состояние мозга, тогда как музицирование (как и ничегонеделание) не даёт при этом никаких результатов.

По словам исследователя Грегори Уэста, видеоигры повышают в гиппокампе и мозжечке содержание серого вещества и улучшают кратковременную память.

Кроме того, отмечается, что компьютерные игры не дают пенсионерам чувствовать себя одинокими и занимают время, которые они прежде посвящали работе.

Он отметил, чтобы добиться более точных выводов, необходимо установить, является ли это результатом активности мозга, связанной с пространственной памятью, которая влияет на пластичность, или дело просто в изучении чего-то нового.

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Екатерина Михайлова
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