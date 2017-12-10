Видеоигры помогут побороть старческое слабоумие

По данным исследователей, даже такая простейшая игра, как Super Mario, повышает в мозге пожилых людей содержание серого вещества и улучшает кратковременную память.

Примитивные компьютерные игры улучшают работу мозга у людей старшего возраста. К такому выводу в результате исследований пришли канадские нейропсихологи из Монреальского университета.

Оказалось, что компьютерные игры значительно улучшают состояние мозга, тогда как музицирование (как и ничегонеделание) не даёт при этом никаких результатов.

По словам исследователя Грегори Уэста, видеоигры повышают в гиппокампе и мозжечке содержание серого вещества и улучшают кратковременную память.

Кроме того, отмечается, что компьютерные игры не дают пенсионерам чувствовать себя одинокими и занимают время, которые они прежде посвящали работе.