Мачете, напалм, изнасилования. Как в Мьянме решают проблему малых народов

По данным ООН, рохинджа являются одним из самых преследуемых национальных меньшинств в мире. В последние годы противостояние властей Мьянмы с этой этнической группой достигло своего пика. Внесудебные казни, групповые изнасилования, поджоги и детоубийства стали нормой для региона Ракхайн.

22-летняя Рошида Бегум бежала в Бангладеш вскоре после нападения мьянманских войск на её деревню в августе этого года. По словам девушки, военные сожгли деревню напалмом. Ей удалось найти убежище на берегу реки, но вскоре её обнаружили. Рошида вспоминает, как солдаты расстреливали детей и сбрасывали их тела в реку. Это всего лишь одна из множества историй, рассказанных женщинами, которым удалось покинуть территорию Мьянмы.

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Одну девушку-рохинджа на восьмом месяце беременности в течение шести часов насиловали сразу несколько солдат. Незадолго до этого они обезглавили её сына прямо у неё на глазах. Другая беженка чудом выжила после того, как военные, убив её мужа, решили сжечь её заживо.

Фото © REUTERS/Damir Sagolj

Этническая поляризация региона Ракхайн началась ещё в середине XX века со столкновений мусульман-рохинджа и буддистов-араканцев. В первые годы после обретения Бирмой независимости от Британии среди мусульманского населения штата Ракхайн вспыхнули сепаратистские настроения. Военный режим Бирмы (сейчас — Мьянма) не признавал рохинджа гражданами страны.

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Ситуация обострилась в 2012 году, когда в ходе межэтнических столкновений погибло несколько сотен рохинджа и ещё 140 тысяч стали беженцами. Кризис достиг пика в 2016–2017 годах. Тогда власти Мьянмы отреагировали на нападения повстанческих сил рохинджа на пограничные посты. По данным международных организаций, вооружённые силы и полиция фактически начали проводить в штате Ракхайн политику этнических чисток.

Фото © REUTERS/Jorge Silva

В регионе широкое распространение получили внесудебные казни, групповые изнасилования и детоубийства. Более 50% девушек, оставшихся в живых после встреч с бирманскими силовиками, не достигли совершеннолетия. Сейчас они проживают в лагерях для беженцев на границе с Бангладеш.

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Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что происходящее в Мьянме имеет все признаки геноцида и давление на власти этой страны в деле расследования преступлений против человечества должно быть усилено.

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Рошида Бегум вспоминает, как солдаты ворвались в жилище, схватили её сына, который родился всего 25 дней назад, и с размаху ударили его головой об пол. Затем они изнасиловали каждую женщину, находившуюся в доме, и с помощью мачете сделали на их шеях надрезы.

Фото © REUTERS/Susana Vera

Кроме ребёнка военные убили родителей Рошиды, её сестёр и брата. В общей сложности девушка потеряла 17 родственников. "Всё, чего я хочу, — это справедливости. Надеюсь, мир воздаст им по заслугам. Они просто убили моих близких без всякой на то причины", — говорит Рошида.

Фото © REUTERS/Jorge Silva

Ещё одна жертва резни — 30-летняя Мунтаз — вспоминает, как её и других женщин насиловали на глазах у их детей. Тех малышей, которые кричали, наотмашь били мачете. У одного из сыновей Мунтаз от удара раскололся череп, и он тут же умер. Затем солдаты подожгли дом. Выжила только Мунтаз. Она выбралась из деревни, и какие-то люди помогли ей добраться до границы с Бангладеш.

Фото © REUTERS/Susana Vera