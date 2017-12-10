В Осло вручена Нобелевская премия мира

Имя обладателя награды этого года Норвежский нобелевский комитет представил в октябре, присудив ICAN премию за новаторские усилия по достижению запрета на применение ядерного оружия на основе договоров.

В Осло Нобелевская премия мира 2017 года вручена представителям Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Почётную грамоту, нобелевскую медаль и девять миллионов шведских крон (около $1,1 миллиона) получили исполнительный директор ICAN гражданка Швеции Беатрис Фин и 85-летняя японка Сэцуко Тэрлоу. Последняя в подростковом возрасте пережила атомную бомбардировку Хиросимы и потом много лет добивалась запрета ядерного оружия.

— Главный посыл ICAN заключается в том, что, пока ядерное оружие существует, мир не будет в безопасности. Этот посыл вызывает отклик у миллионов людей, чувствующих, что угроза применения ядерного оружия сейчас как никогда велика, не в последнюю очередь из-за ситуации в КНДР, — отметила председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

Беатрис Фин в нобелевской лекции призвала ядерные державы отказаться от своих вооружений.

— США, выберите свободу вместо страха. Россия, выбери разоружение вместо разрушения. Великобритания, выбери верховенство закона вместо угнетения, — обратилась Фин по очереди ко всем членам ядерного клуба, включая КНДР и Израиль.