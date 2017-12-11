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Опубликовано 11 декабря 2017, 07:37

Крупнейший турнир по Call of Duty перенесли из-за угрозы взрыва

Фото &copy; Activision Publishing, Inc.

Фото © Activision Publishing, Inc.

По словам организаторов мероприятия, причиной отмены соревнований стало сообщение о минировании.

8 декабря должен был состояться турнир Call of Duty Dallas Open по многопользовательскому шутеру Call of Duty. Организаторы мероприятия перенесли соревнования из-за сообщения о бомбе в здании.

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Из-за сообщения о минировании перенесли крупный турнир по Call of Duty

Фото © Activision Publishing, Inc.

В связи с этим всех участников и зрителей турнира эвакуировали. Полиция проводила поиски взрывчатки в "Кей Бейли Хатчисон конвеншн сентер", где должен был пройти турнир по Call of Duty.

Бомбу правоохранители так и не обнаружили. Сейчас полиция ищет злоумышленников, а турнир прошёл днём позже.

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Сергей Сурепин
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