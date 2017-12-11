Крупнейший турнир по Call of Duty перенесли из-за угрозы взрыва

По словам организаторов мероприятия, причиной отмены соревнований стало сообщение о минировании.

8 декабря должен был состояться турнир Call of Duty Dallas Open по многопользовательскому шутеру Call of Duty. Организаторы мероприятия перенесли соревнования из-за сообщения о бомбе в здании.

Из-за сообщения о минировании перенесли крупный турнир по Call of Duty Фото © Activision Publishing, Inc.

В связи с этим всех участников и зрителей турнира эвакуировали. Полиция проводила поиски взрывчатки в "Кей Бейли Хатчисон конвеншн сентер", где должен был пройти турнир по Call of Duty.