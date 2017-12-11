Геймеры получат собственную криптовалюту

Авторы популярных игр Crysis и Warface уже заключили сделку с создателями токенов Crycash.

Студия Crytek объявила о партнёрстве со стартапом Crycash. Компания создала одноимённую криптовалюту на блокчейне, которая будет интегрирована в условно-бесплатный шутер Warface.

Разработчики хотят таким образом поощрять активных геймеров. В Crytek уверены, что такой подход будет хорошей рекламой для их игр.