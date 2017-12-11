Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 декабря 2017, 08:38

Геймеры получат собственную криптовалюту

Фото &copy; GeekReply

Фото © GeekReply

Авторы популярных игр Crysis и Warface уже заключили сделку с создателями токенов Crycash.

Студия Crytek объявила о партнёрстве со стартапом Crycash. Компания создала одноимённую криптовалюту на блокчейне, которая будет интегрирована в условно-бесплатный шутер Warface.

Разработчики хотят таким образом поощрять активных геймеров. В Crytek уверены, что такой подход будет хорошей рекламой для их игр.

Команда планирует интегрировать криптовалюту в Warface в январе 2018 года. Первичное предложение Crycash пройдёт с 12 декабря по 15 января. Цена одного токена составит 0,001 эфира (около 24 рублей).

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Криптовалюта
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar