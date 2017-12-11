В Sims 2 воссоздали рассказ Бунина
Скриншот игры The Sims 2
Поклонница симулятора реальной жизни перенесла героев "Лёгкого дыхания" в видеоигру.
Пользователь фанатского форума The Sims 2 под псевдонимом Эльго воссоздала в игре сцену из рассказа Ивана Бунина "Лёгкое дыхание". Таким образом, произведение 1916 года адаптировали в цифровом виде.
Скриншот игры The Sims 2
Скриншот игры The Sims 2
Скриншот игры The Sims 2
На самом форуме появилось несколько скриншотов из игры The Sims 2. Они повторяют главные сцены рассказа. Согласно сюжету гимназистку Ольгу Мещерскую застрелил казачий офицер. Причина — неразделённая любовь.
Скриншот игры The Sims 2
Скриншот игры The Sims 2
Фанатам понравилась работа Эльго. Они считают, что скриншоты могут стать отличными иллюстрациями к работе Бунина, что позволит легче воспринимать его произведение.