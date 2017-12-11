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Опубликовано 11 декабря 2017, 09:41

В Sims 2 воссоздали рассказ Бунина

Скриншот игры The Sims 2

Скриншот игры The Sims 2

Поклонница симулятора реальной жизни перенесла героев "Лёгкого дыхания" в видеоигру.

Пользователь фанатского форума The Sims 2 под псевдонимом Эльго воссоздала в игре сцену из рассказа Ивана Бунина "Лёгкое дыхание". Таким образом, произведение 1916 года адаптировали в цифровом виде.

Скриншот игры The Sims 2

Скриншот игры The Sims 2

Скриншот игры The Sims 2

Скриншот игры The Sims 2

Скриншот игры The Sims 2

Скриншот игры The Sims 2

На самом форуме появилось несколько скриншотов из игры The Sims 2. Они повторяют главные сцены рассказа. Согласно сюжету гимназистку Ольгу Мещерскую застрелил казачий офицер. Причина ­— неразделённая любовь.

Скриншот игры The Sims 2

Скриншот игры The Sims 2

Скриншот игры The Sims 2

Скриншот игры The Sims 2

Фанатам понравилась работа Эльго. Они считают, что скриншоты могут стать отличными иллюстрациями к работе Бунина, что позволит легче воспринимать его произведение.

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Сергей Сурепин
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