В Sims 2 воссоздали рассказ Бунина

Поклонница симулятора реальной жизни перенесла героев "Лёгкого дыхания" в видеоигру.

Пользователь фанатского форума The Sims 2 под псевдонимом Эльго воссоздала в игре сцену из рассказа Ивана Бунина "Лёгкое дыхание". Таким образом, произведение 1916 года адаптировали в цифровом виде.

Скриншот игры The Sims 2

Скриншот игры The Sims 2

Скриншот игры The Sims 2

На самом форуме появилось несколько скриншотов из игры The Sims 2. Они повторяют главные сцены рассказа. Согласно сюжету гимназистку Ольгу Мещерскую застрелил казачий офицер. Причина ­— неразделённая любовь.

Скриншот игры The Sims 2

Скриншот игры The Sims 2