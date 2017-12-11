Топилин обозначил сроки новой индексации маткапитала в России
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На данном этапе эта сумма составляет 453 тысячи рублей, причём размер выплат не индексировался с 2015 года.
Материнский капитал будет проиндексирован на 4% в 2020 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передаёт РИА "Новости".
Он указал, что в конце сентября 2016 года индексация была приостановлена из-за непростой экономической ситуации в стране.
— ...Но уже в этом бюджете предусмотрена индексация на четыре процента с 1 января 2020 года, — добавил чиновник, подчеркнув, что после 2020 года индексация выплат российским мамам будет продолжаться.
Напомним, на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии в конце ноября президент Владимир Путин озвучил ряд предложений для перезагрузки демографической программы. В частности, он предложил выдавать льготную ипотеку семьям, у которых в 2018 году родится второй или третий ребёнок.
Кроме того, глава государства проанонсировал, что с января 2018 года в РФ будет введена ежемесячная выплата на рождение первого ребёнка до полутора лет.