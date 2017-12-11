Сериал по "Ведьмаку" нашёл сценариста

К проекту присоединилась Лорен Шмидт. Ранее она работала над сериалами "Защитники" и "Сорвиголова".

Netflix назначила шоураннера и исполнительного продюсера сериала по "Ведьмаку". Эту должность заняла Лорен Шмидт, ранее работавшая над сериалами по комиксам Marvel "Сорвиголова" и "Защитники".

Впервые о сериале по "Ведьмаку" стало известно в мае 2017 года. Автор книг Анджей Сапковский выступит консультантом Netflix, а в качестве продюсера компания назначила Шона Дэниела ("Мумия").