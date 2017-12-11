Ким Чен Ын взобрался на гору высотой 2,7 тыс. м в кожаных туфлях и лёгком пальто
Пользователи Сети заметили, что, несмотря на тяжёлое восхождение, обувь лидера совершенно чистая.
Фото © Соцсети
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в очередной раз поднялся на священную гору Пэкту, высота которой достигает 2,7 тыс. м. Причём, как сообщает официальная государственная газета Rodong Sinmun, политик смог преодолеть такой непростой путь в лёгком пальто и кожаных туфлях.
Пользователи Сети также отметили, что обувь лидера после восхождения была абсолютно чистая, несмотря на снежные завалы. На горе политик заявил, что погода на удивление хорошая, даже лучше, чем весной.
Впрочем, местные СМИ заверяют, что Ким Чен Ын обладает, казалось бы, сверхъестественными способностями. Так, например, он научился водить машину в возрасте трёх лет, в девять лет он выигрывал гонки на яхтах.