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Регион
Опубликовано 11 декабря 2017, 09:09

Ким Чен Ын взобрался на гору высотой 2,7 тыс. м в кожаных туфлях и лёгком пальто

Пользователи Сети заметили, что, несмотря на тяжёлое восхождение, обувь лидера совершенно чистая.

Фото &copy; Соцсети

Фото © Соцсети

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в очередной раз поднялся на священную гору Пэкту, высота которой достигает 2,7 тыс. м. Причём, как сообщает официальная государственная газета Rodong Sinmun, политик смог преодолеть такой непростой путь в лёгком пальто и кожаных туфлях.

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Пользователи Сети также отметили, что обувь лидера после восхождения была абсолютно чистая, несмотря на снежные завалы. На горе политик заявил, что погода на удивление хорошая, даже лучше, чем весной.

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Впрочем, местные СМИ заверяют, что Ким Чен Ын обладает, казалось бы, сверхъестественными способностями. Так, например, он научился водить машину в возрасте трёх лет, в девять лет он выигрывал гонки на яхтах.

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Мария Иванова
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  • КНДР (Северная Корея)
  • Ким Чен Ын
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