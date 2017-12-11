Ким Чен Ын взобрался на гору высотой 2,7 тыс. м в кожаных туфлях и лёгком пальто

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в очередной раз поднялся на священную гору Пэкту, высота которой достигает 2,7 тыс. м. Причём, как сообщает официальная государственная газета Rodong Sinmun, политик смог преодолеть такой непростой путь в лёгком пальто и кожаных туфлях.

Пользователи Сети также отметили, что обувь лидера после восхождения была абсолютно чистая, несмотря на снежные завалы. На горе политик заявил, что погода на удивление хорошая, даже лучше, чем весной.