Как "Звёздные войны" подготовили к будущему нынешних сорокалетних

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Первые "Звёздные войны" я увидел, когда ко мне завалился дворовый друг и предложил "глянуть кассету". Под кассетой подразумевался измученный кусок пластика, внутри которого покоилась плёнка. Я ещё не знал, что это предложение перевернёт мою жизнь.

Мы вставили кассету, спустя несколько минут зазвучал голос Алексея Михалёва, через полтора часа мы с другом переглянулись — этот мир уже никогда не будет прежним.

Фото © Pixabay

Потом был сиквел, триквел, приквел, приквел приквела и так далее, но те эмоции, что впервые доставили "Звёздные войны", мне не забыть никогда. Чуть позже выяснилось, что я не один такой — нас целое поколение, в 80-х переживших этот переломный опыт. Это была не только культурная революция, мы увидели будущее ещё до того, как оно наступило. Видеосвязь, космические путешествия, капитализм во всей его красе и банковская система. На улицах СССР только начиналась перестройка, а у нас в головах всё уже поменялось необратимо и бесповоротно — благодаря магистру Лукасу мы подготовились к новому миру.

Сейчас по планете шагает очередная часть побоища светлых и тёмных — "Звёздные войны. Последние джедаи". Пока продолжение саги собирает подростков со всех континентов, я вспомнил, как детище Лукаса познакомило меня с цифровой вселенной — и наше поколение нельзя считать "консервативным".

Скайп и онлайн-банкинг

Все помнят эту сцену: R2-D2 включает сообщение принцессы Леи, которое та записала для Оби-Вана. Даже деревенский Люк Скайуокер удивился такому методу связи; что уж говорить о нас в 80-х. Но оглянитесь, что происходит сейчас.

Голограммы, конечно, мы друг другу не шлём, но в этом и нет необходимости: видеосвязь передаёт гораздо больше деталей и не надо надевать трёхмерные очки, которые бы собирали в кучу проецируемое изображение. Зато мы научились использовать голограммы для эффективных трюков — чего только стоит "воскресший" Тупак Шакур на фестивале Coachella пять лет назад.

Другая важная вещь, которую нам в детстве объяснили "Звёздные войны", — как в XXI веке будет работать финансовая система. Во-первых, за должником придут коллекторы — именно эту функцию выполнял Боба Фетт, преследовавший "просрочника" Хана Соло. Правда, методы Фетта были чуть более жёсткие, чем надпись "Верни деньги, говнюк!" на обшивке космического корабля.

Во-вторых, мы впервые увидели, что такое банковские карты. Вспомните хоть один кадр из классической трилогии, где кто-нибудь из персонажей держит в руках банкноты? Вместо неудобных и хрупких бумажек — кредитные чипы, на которых хранятся сами кредиты — основная валюта в пределах Империи.

К слову о банковских картах, которыми мы учились пользоваться по "Звездным войнам". По банковским картам "Мегафона" билеты на премьеру нового эпизода саги обойдутся на 20% дешевле. Экономия и высокие технологии. Отдельные скидочные акции предлагают и MasterCard, и Visa, и другие системы. С доисторической наличностью такое невозможно.

Все операции герои "Звёздных войн" делали по воздуху, пересылая друг другу деньги, а мы смотрели и думали — надо же, как так возможно? Теперь понимаем: достаточно 20 минут в компании смартфона, чтобы заплатить за коммунальные услуги, абонентскую связь, кабельное телевидение и билет в кино.

В идиотском мультсериале "Атака клонов" показывали кредиты и в физической форме — в виде небольших слитков. Ничего не знаем, для нас эта валюта так и останется исключительно цифровой, существующий лишь где-то в вычислительных центрах. Кстати, сравните лого кредитов с другой валютой, тоже исключительно цифровой (она справа).

Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons

Неплохо, да?

Дроиды и протезы

Роботы были давно. Но в Star Wars мы увидели не просто безжизненных болванчиков, а практически людей — харизмы у R2-D2 и C-3PO больше, чем у половины обновлённого актёрского состава последних частей.

Не сказать, что в 2017 году в каждой спальне дежурит по роботу (если не считать "румбу"), но металлические ребята прочно вошли в нашу жизнь. В том числе и в виде интернет-фольклора: все помнят хроники Boston Dynamics, озвученные каким-то остроумным человеком. Пока ещё разработки инженеров не дотягивают до функциональности C-3PO (хотя "малыша" R2-D2 многие уже обошли), но вскоре это обязательно произойдёт.

Надеемся, когда кремниевые мозги восстанут против "кожаных ублюдков", одним из аргументов мира будет положительный образ золотистого флегматика из Star Wars — мол, мы всегда вас любили и давали вам симпатичные роли.

А ещё мы первые увидели, как человеческая рука заменяется механической. Сейчас это обычное дело и люди-киборги спокойно живут среди нас, но в 80-х такие штуки казались несбыточной фантастикой. Вы помните этот момент: Люк Скайуокер узнаёт одну неприятную вещь, а также теряет руку. Не беда — механический протез без проблем ввинчивают в тело джедая и уже спустя несколько минут завзятый повстанец лихо вертит роботизированной конечностью.

Конечно, такой уровень технологий пока недостижим — Люк не теряет даже тактильные ощущения, но, когда вся планета превратится в потомков Адама Дженсена, помните, кто в нашей стране первым увидел будущий тренд.

Связь времён

И это неполный список вещей, с которыми нас познакомили "Звёздные войны". Прообраз Интернета, мобильная связь, скоростные путешествия по планете и даже ховербайки — всё это мы видели ещё 35–40 лет назад. Подростки в ужасе от той самой сцены в "Выжившем"? Пф-ф, мы её наблюдали, когда Ди Каприо ходил в школу.