"Ходячим мертвецам" посвятят ещё одну игру
Фото: © Flickr/OVERKILL Software
Разработчики поделились трейлером игры об одном из персонажей шутера, который выйдет осенью 2018 года.
Студия Overkill Software опубликовала трейлер кооперативного шутера The Walking Dead. Видео посвятили персонажу по имени Эйден — он вспоминает жизнь до зомби-апокалипсиса и ходит по заброшенным улицам Вашингтона.
Изначально релиз Overkill’s The Walking Dead был запланирован на 2016 год. Но разработчики получили финансирование от Smilegate. Корейская компания заказала у них игру во вселенной многопользовательского шутера Crossfire. В связи с этим проект по "Ходячим мертвецам" перенесли.
Напомним, до этого разработчики занимались серией Payday.