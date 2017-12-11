Самая страшная игра последних лет выйдет на самой популярной консоли 2017 года

Разработчики Outlast обратили внимание на новую консоль от японской корпорации Nintendo.

Студия Red Barrels поделилась планами на серию Outlast. Разработчики планируют не только выпустить дополнения ко второй части, но и переиздать оригинал для Nintendo Switch.

Вместе с этим Red Barrels работает над новым проектом во вселенной Outlast. Разработчики пообещали раскрыть подробности в скором времени.