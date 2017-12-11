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Регион
Опубликовано 11 декабря 2017, 14:21

Самая страшная игра последних лет выйдет на самой популярной консоли 2017 года

Фото: &copy; Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Разработчики Outlast обратили внимание на новую консоль от японской корпорации Nintendo.

Студия Red Barrels поделилась планами на серию Outlast. Разработчики планируют не только выпустить дополнения ко второй части, но и переиздать оригинал для Nintendo Switch.

Вместе с этим Red Barrels работает над новым проектом во вселенной Outlast. Разработчики пообещали раскрыть подробности в скором времени.

Первая и вторая части Outlast будут портированы на Switch уже в начале 2018 года.

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Сергей Сурепин
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