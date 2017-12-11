Геймеры снова заинтересовались Rainbow Six Siege
Фото: © Flickr/BagoGames
Причиной этому стал выход нового крупного дополнения под названием Operation White Noise.
В начале декабря Ubisoft выпустила новое дополнение к Rainbow Six Siege. Обновление получило название Operation White Noise.
Благодаря этому совокупная база игроков достигла 25 миллионов, а за прошедшие выходные в Rainbow Six Siege одновременно играло более 100 тысяч пользователей Steam.
Сейчас игра занимает пятое место в рейтинге самых популярных игр Steam. Впереди идут: PlayerUnknown's Battlegrounds, Dota 2, CS:GO и Team Fortress 2.