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Опубликовано 11 декабря 2017, 16:17

Геймеры снова заинтересовались Rainbow Six Siege

Фото: &copy; Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Причиной этому стал выход нового крупного дополнения под названием Operation White Noise.

В начале декабря Ubisoft выпустила новое дополнение к Rainbow Six Siege. Обновление получило название Operation White Noise.

Благодаря этому совокупная база игроков достигла 25 миллионов, а за прошедшие выходные в Rainbow Six Siege одновременно играло более 100 тысяч пользователей Steam.

Сейчас игра занимает пятое место в рейтинге самых популярных игр Steam. Впереди идут: PlayerUnknown's Battlegrounds, Dota 2, CS:GO и Team Fortress 2.

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Сергей Сурепин
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