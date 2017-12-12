Володин и Греф обсудили вопросы цифровой экономики
Фото © Shutterstock Inc
В центре обсуждения были вопросы кибербезопасности, интеллектуальных систем управления, электронного документооборота и внедрения передовых Agile бизнес-моделей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом вопросы в сфере цифровой экономики и предложили усовершенствовать законодательство в этой сфере. Об этом сообщается на сайте Федерального собрания РФ.
— Сбербанк — основной драйвер в сфере цифровой экономики и в то же время один из основных потребителей этих продуктов. От нашего взаимодействия, совместной работы депутатов и экспертов, зависит, чтобы качество законодательства в этой отрасли соответствовало современным требованиям, — заявил Володин.
В центре обсуждения были вопросы кибербезопасности, интеллектуальных систем управления, электронного документооборота и внедрения передовых Agile бизнес-моделей.
На встрече также было предложено провести парламентские слушания на эту тему в январе-феврале с участием экспертов, представителей бизнеса и банковской сферы.
Ранее Лайф сообщал о том, что Сбербанк предложил создать единую систему кибербезопасности.