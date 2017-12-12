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Регион
Опубликовано 12 декабря 2017, 07:59

Российские разработчики обвинили создателей сериала "Чернобыль" в плагиате

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Новинки Кино HD Трейлеры Онлайн

Скриншот видео: youtube.com/Новинки Кино HD Трейлеры Онлайн

Команда Hero Craft нашла схожесть с мобильной игрой под названием Zombie Derby 2.

Руководитель по развитию бизнеса студии Hero Craft Михаил Кузьмин обвинил ООО "ГПМ РТВ" в плагиате. Он уверен, что компания, ответственная за "Чернобыль 2: Погоня", скопировала игру калининградской команды Zombie Derby 2.

Фото © Twitter/Michael Kuzmin‏

Фото © Twitter/Michael Kuzmin‏

Аналогичное сходство заметили и пользователи. Кузьмин считает, что подобный поступок для компании уровня ООО "ГПМ РТВ" — позор.

Создатели сериала и одноимённой игры "Чернобыль" никак не отреагировали на ситуацию.

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Сергей Сурепин
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