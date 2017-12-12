Российские разработчики обвинили создателей сериала "Чернобыль" в плагиате

Команда Hero Craft нашла схожесть с мобильной игрой под названием Zombie Derby 2.

Руководитель по развитию бизнеса студии Hero Craft Михаил Кузьмин обвинил ООО "ГПМ РТВ" в плагиате. Он уверен, что компания, ответственная за "Чернобыль 2: Погоня", скопировала игру калининградской команды Zombie Derby 2.

Аналогичное сходство заметили и пользователи. Кузьмин считает, что подобный поступок для компании уровня ООО "ГПМ РТВ" — позор.