В Steam появилась странная игра про Колобка
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Команда энтузиастов выпустила хардкорный платформер, в котором главным героем выступает легендарный сказочный персонаж.
11 декабря в Steam вышла новая игра от команды Azimut. В этот раз разработчики не обошли вниманием Колобка.
В Сказочном лесу, в Интернетной реальности слепили Программист с Дизайнершей 8-битного Колобка. И снабдили его искусственным интеллектом. И осознал Колобок в себе Личность, и пошёл Колобок вразнос
из описания игры в Steam
В игре вас ждёт более 15 уровней, боссы на каждом пятом уровне, отличный саундтрек и незамысловатая графика. Сейчас приобрести платформер KOLOBOK можно за 23 рубля.