Выручка киберспортивных организаций вырастет в полтора раза за пять лет
Аналитики считают, что аудитория соревнований с каждым годом будет увеличиваться на 12%.
Аналитическая фирма SuperData составила прогноз, согласно которому выручка от киберспорта по итогам 2017 года составит 1,5 миллиарда долларов. Ежегодный прирост аудитории составит 12%.
Сейчас около 85% объёма всего киберспортивного рынка — вложения спонсоров и третьих сторон, а также рекламные контракты. Выручка от продажи билетов и мерчандайза составляет только 5%.
Аналитики считают, что в 2018 году объём рынка составит 1,6 миллиарда долларов. А уже к 2022 году этот показатель вырастет до 2,3 миллиарда.