Выручка киберспортивных организаций вырастет в полтора раза за пять лет

Аналитики считают, что аудитория соревнований с каждым годом будет увеличиваться на 12%.

Аналитическая фирма SuperData составила прогноз, согласно которому выручка от киберспорта по итогам 2017 года составит 1,5 миллиарда долларов. Ежегодный прирост аудитории составит 12%.

Сейчас около 85% объёма всего киберспортивного рынка — вложения спонсоров и третьих сторон, а также рекламные контракты. Выручка от продажи билетов и мерчандайза составляет только 5%.