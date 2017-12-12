Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 декабря 2017, 10:03

Выручка киберспортивных организаций вырастет в полтора раза за пять лет

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Turtle Entertainment Polska

Фото: © flickr.com/Turtle Entertainment Polska

Аналитики считают, что аудитория соревнований с каждым годом будет увеличиваться на 12%.

Аналитическая фирма SuperData составила прогноз, согласно которому выручка от киберспорта по итогам 2017 года составит 1,5 миллиарда долларов. Ежегодный прирост аудитории составит 12%.

Сейчас около 85% объёма всего киберспортивного рынка — вложения спонсоров и третьих сторон, а также рекламные контракты. Выручка от продажи билетов и мерчандайза составляет только 5%.

Аналитики считают, что в 2018 году объём рынка составит 1,6 миллиарда долларов. А уже к 2022 году этот показатель вырастет до 2,3 миллиарда.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • киберспорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar