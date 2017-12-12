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Опубликовано 12 декабря 2017, 12:44

Появилась информация о работе над Battlefield: Bad Company 3

Обложка видео:&nbsp;youtube.com/Pc Launch Game

Обложка видео: youtube.com/Pc Launch Game

Подробностями поделился пользователь AlmightyDaq. Ранее он публиковал достоверную информацию о Battlefield 1.

Пользователь YouTube под псевдонимом AlmightyDaq рассказал, что Battlefield: Bad Company 3 выйдет уже в 2018 году. Сюжетная кампания игры развернётся во времена конфликта во Вьетнаме.

По словам блогера, новая часть шутера не будет исторически достоверной. Игра получила несколько многопользовательских режимов: Conquest, Rush, Operations, Domination и Team Deathmatch.

До этого AlmightyDaq публиковал достоверную информацию о Battlefield 1. Анонс Battlefield: Bad Company 3 ожидается на E3 2018.

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Сергей Сурепин
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