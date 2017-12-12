Появилась информация о работе над Battlefield: Bad Company 3
Обложка видео: youtube.com/Pc Launch Game
Подробностями поделился пользователь AlmightyDaq. Ранее он публиковал достоверную информацию о Battlefield 1.
Пользователь YouTube под псевдонимом AlmightyDaq рассказал, что Battlefield: Bad Company 3 выйдет уже в 2018 году. Сюжетная кампания игры развернётся во времена конфликта во Вьетнаме.
По словам блогера, новая часть шутера не будет исторически достоверной. Игра получила несколько многопользовательских режимов: Conquest, Rush, Operations, Domination и Team Deathmatch.
До этого AlmightyDaq публиковал достоверную информацию о Battlefield 1. Анонс Battlefield: Bad Company 3 ожидается на E3 2018.