Жуков ответил, за что он извинялся перед МОК

Президент ОКР пообщался с журналистами на ежегодном Олимпийском собрании, которое сегодня проходит в Москве.

На вопрос Лайфа, за какие именно нарушения он извинялся перед МОК, Александр Жуков ответил следующим образом:

— Родченков существовал не в безвоздушном пространстве. Он и его подельники двурушничали, скрывая допинг-пробы. ОКР соблюдает антидопинговый кодекс WADA, и мы несём ответственность за деятельность московской антидопинговой лаборатории. Мы приняли удар на себя, чтобы спортсмены участвовали в Играх. Но это не отменяет того факта, что комиссия Шмида не признала государственного участия в системе допинга, — пояснил Жуков.