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Опубликовано 12 декабря 2017, 13:43

Жуков ответил, за что он извинялся перед МОК

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Песня&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня 

Президент ОКР пообщался с журналистами на ежегодном Олимпийском собрании, которое сегодня проходит в Москве.

На вопрос Лайфа, за какие именно нарушения он извинялся перед МОК, Александр Жуков ответил следующим образом:

— Родченков существовал не в безвоздушном пространстве. Он и его подельники двурушничали, скрывая допинг-пробы. ОКР соблюдает антидопинговый кодекс WADA, и мы несём ответственность за деятельность московской антидопинговой лаборатории. Мы приняли удар на себя, чтобы спортсмены участвовали в Играх. Но это не отменяет того факта, что комиссия Шмида не признала государственного участия в системе допинга, — пояснил Жуков.

Также президент ОКР прокомментировал решение российских спортсменов ехать в Пхёнчхан.

— Мы услышали голос российских спортсменов. Мнение всех было единым: нужно ехать на Олимпиаду и добиваться побед во славу России. Мы уже уполномочили специальную группу по переговорам с МОК на счёт деталей участия, формы и других моментов, — заключил спортивный чиновник.

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Дмитрий Кузнецов
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