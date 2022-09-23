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Как английские старики-разбойники обчистили подземное хранилище на 25 млн фунтов

Одно из самых дерзких ограблений в истории британской криминалистики случилось в 2015 году. Преступниками оказались пожилые мужчины, просверлившие бетонную стену депозитария, где хранились наличные, украшения и драгоценные камни. Недавно суд разрешил вернуть владельцам награбленного их ценности.

23 сентября, 13:02
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<p><span>Фото @ Mail Online</span></p>

Фото @ Mail Online

Ограбление подземного депозитария "Хаттон Гарден" в ювелирном квартале Лондона стало крупнейшей кражей со взломом в британской истории. Преступление было совершено 2 апреля 2015 года, в разгар Пасхи, когда все финансовые учреждения страны были на традиционных "банковских каникулах".

Фото @ Mail Online

Фото @ Mail Online

Чтобы проникнуть в хранилище, преступники с помощью тяжёлой промышленной дрели просверлили гигантское отверстие в его 50-сантиметровой бетонной стене из соседней шахты лифта.

Фото @ Mail Online

Фото @ Mail Online

Добычей воров стало содержимое 73 сейфов, в которых хранились наличные, драгоценные камни и ювелирные украшения на сумму около 25 млн фунтов стерлингов.

Фото @ Mail Online

Фото @ Mail Online

Предполагаемым преступникам, запечатлённым камерами видеонаблюдения, в СМИ дали клички на манер культового фильма Квентино Тарантино "Бешеные псы": Мистер Рыжий, Мистер Силач, Мистер Монтана, Мистер Гент, Высокий и Старик.

План ограбления был разработан и осуществлён четырьмя пожилыми мужчинами. Ими оказались 77-летний Джон Коллинз, 63-летний Дэниел Джонс, 69-летний Терри Перкинс и 76-летний Брайан Ридер. Помимо них к преступлению приложили руку ещё четверо: 59-летний Карл Вуд, 60-летний Уильям Линкольн, 42-летний Джон Харбинсон и 48-летний Хью Дойл.

Фото @ Mail Online

Фото @ Mail Online

Коллинз, Джонс, Перкинс и Линкольн получили по семь лет тюремного заключения. Вуда приговорили к шести годам, Дойла — к двум. Джон Харбинсон был признан невиновным. Лидер банды Брайан Ридер по решению суда должен провести за решёткой шесть лет и три месяца.

Фото @ Mail Online

Фото @ Mail Online

Сценарий, основанный на событиях в Хаттон Гарден, лёг в основу одноимённого мини-сериала, выход которого запланирован на первые месяцы 2018 года. Кроме того, в производстве находится полнометражный фильм "Ночь в Хаттон Гарден" с Майклом Кейном в главной роли. Ранее на экраны вышла киноверсия этой истории от студии Signature Entertainment — "Ограбление в Хаттон Гарден".

До недавнего времени следствию не удавалось достоверно установить принадлежность большинства похищенных ценностей, и к владельцам вернулись наличные и предметы лишь на сумму около 4 млн фунтов. Однако позже у суда появились достаточные основания для принятия решения о возврате остального конфиската законным хозяевам.

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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