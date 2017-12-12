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Опубликовано 12 декабря 2017, 14:38

В GTA V появится радиостанция Фрэнка Оушена

Фото &copy; Flickr/Aktiv I Oslo.no

Фото © Flickr/Aktiv I Oslo.no

На это намекнул американский рэпер в своём блоге в соцсети Tumblr. Стация получит название Blonded Los Santos 97.8 FM.

12 декабря выходит крупное дополнение к GTA V. Разработчики добавят в игру ограбление под названием "Судный день".

Вместе с этим Rockstar Games подготовила приятный сюрприз для фанатов. В боевике появится новая радиостанция — за музыку отвечает популярный американский рэпер Фрэнк Оушен.

Фото © Tumblr/FRANK OCEAN

Фото © Tumblr/FRANK OCEAN

На это намекнул сам артист. Он опубликовал в своём блоге в соцсети Tumblr скриншот из игры. На нём можно найти радио под названием Blonded Los Santos 97.8 FM.

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Сергей Сурепин
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