В GTA V появится радиостанция Фрэнка Оушена
Фото © Flickr/Aktiv I Oslo.no
На это намекнул американский рэпер в своём блоге в соцсети Tumblr. Стация получит название Blonded Los Santos 97.8 FM.
12 декабря выходит крупное дополнение к GTA V. Разработчики добавят в игру ограбление под названием "Судный день".
Вместе с этим Rockstar Games подготовила приятный сюрприз для фанатов. В боевике появится новая радиостанция — за музыку отвечает популярный американский рэпер Фрэнк Оушен.
Фото © Tumblr/FRANK OCEAN
На это намекнул сам артист. Он опубликовал в своём блоге в соцсети Tumblr скриншот из игры. На нём можно найти радио под названием Blonded Los Santos 97.8 FM.