Один из авторов Crysis подал в суд на бывших работодателей
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Уволенный в октябре разработчик пытается добиться всех положенных ему выплат от стамбульского отделения.
Бывший сотрудник Crytek Istanbul Волкан Тюран подал иск в суд на студию. Он расторг договор с командой в октябре, однако так и не получил всех денег, которые положены ему по контракту.
По словам Тюрана, Crytek должна ему не задержанную заработную плату, а выходное пособие и другие выплаты. Сумма задолженности не разглашается.
Это не первый подобный случай, связанный с Crytek. Год назад бывший художник проводил краудфандинговую кампанию по сбору средств на судебный процесс против игровой компании. Crytek не выплачивала зарплату в течение нескольких месяцев.