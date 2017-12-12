Один из авторов Crysis подал в суд на бывших работодателей

Уволенный в октябре разработчик пытается добиться всех положенных ему выплат от стамбульского отделения.

Бывший сотрудник Crytek Istanbul Волкан Тюран подал иск в суд на студию. Он расторг договор с командой в октябре, однако так и не получил всех денег, которые положены ему по контракту.

По словам Тюрана, Crytek должна ему не задержанную заработную плату, а выходное пособие и другие выплаты. Сумма задолженности не разглашается.