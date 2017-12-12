Олимпийское собрание: о чём проговорились чиновники и что делать спортсменам?

Сегодня на Олимпийском собрании в штаб-квартире ОКР спортсмены и их представители единогласно решили участвовать в Играх в Пхёнчхане. Лайф рассказывает, что интересного после собрания сказали функционеры (а такое, как ни странно, было) и как будет продолжаться эпопея с участием российских спортсменов в главном старте четырёхлетия.

Казалось бы, довольно формальное Олимпийское собрание, которое прошло сегодня в Москве, на самом деле не обошлось без интересных заявлений, если обратить внимание на подробности и копнуть чуть глубже единогласного решения ехать в Южную Корею. Первый момент: в ОКР нет уверенности, что МОК просто возьмёт и допустит всех "чистых" российских спортсменов, вычеркнув тех, кто уже был когда-то наказан за допинг (требование исполкома 5 декабря). Как отметил в кулуарах собрания пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов, "как таковой команды нет, как нет и членства ОКР в Международном олимпийском комитете, поэтому списки участвующих в Олимпиаде от России будет составлять именно МОК". И на пресс-конференции по итогам собрания Александр Жуков выразил серьёзное беспокойство в связи с критериями отбора "чистых" спортсменов:

— Нам бы не хотелось, чтобы МОК взял и вычеркнул всех лидеров сборных и оставил только четвёртые-пятые номера. Это недопустимо.

Глава Независимой антидопинговой комиссии Виталий Смирнов, сидевший рядом, взялся сам успокаивать Жукова: — Понимаю, почему так волнуется Александр Дмитриевич, но не думаю, что в МОК на это пойдут.

Александр Жуков. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Особенно упирал Виталий Георгиевич на работу со СМИ, которые, видимо, по советской привычке назвал средствами массовой пропаганды. Мол, всю антидопинговую деятельность надо освещать особо, а то её на Западе не видят. Да простит ОКР, но не так просто быть средством массовой пропаганды, когда пресс-конференция проходит в подвале здания, где не ловит вайфай, а у некоторых и мобильная связь. Но мы будем стараться. Как будет решать судьбу россиян МОК — пока непонятно. Однако что известно точно, так это то, что в решении исполкома от 5 декабря есть пункт II. 6, в котором говорится: — Комиссия, принимающая решение об участии атлета, будет руководствоваться следующими принципами: ...с) любым другим требованием, которое посчитает необходимым для защиты целостности Олимпийских игр. и VII: — МОК оставляет за собой право принимать меры и санкции в отношении других персон, вовлечённых в систему. Словом, юридический механизм для отсева россиян у ведомства Томаса Баха есть.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Ещё одна любопытная деталь: Жуков и Смирнов разошлись в оценке того, считать решение исполкома МОК 5 декабря компромиссом или нет. Жуков на вопрос журналиста сразу покачал головой и заявил, что "никак не участвовал в обсуждении МОК, кроме обращения на первых минутах заседания". А вот Смирнов сказал, что "иногда на компромиссы идти необходимо, поскольку бойкот — это путь в никуда". Если это заявление дойдёт до западных СМИ, то теория о договорённости между руководителями олимпийского движения и Кремлём рискует получить новую жизнь.