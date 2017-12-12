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Опубликовано 12 декабря 2017, 12:45

Call of Duty: WWII лидирует по продажам шестую неделю подряд

Фото: &copy; wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

За последние два года результаты военного шутера стали лучшими для розничного чарта продаж.

Call of Duty: WWII продолжает лидировать в британском чарте продаж шестую неделю подряд. Способствует этому отсутствие громких релизов.

В последний раз так долго на первом месте держалась другая игра серии Call of Duty — Black Ops 3. Теперь рекорд 2015 года побит.

Второе место чарта продаж в Великобритании заняла FIFA 18, третье — Star Wars: Battlefront 2.

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Сергей Сурепин
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