Call of Duty: WWII лидирует по продажам шестую неделю подряд
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За последние два года результаты военного шутера стали лучшими для розничного чарта продаж.
Call of Duty: WWII продолжает лидировать в британском чарте продаж шестую неделю подряд. Способствует этому отсутствие громких релизов.
В последний раз так долго на первом месте держалась другая игра серии Call of Duty — Black Ops 3. Теперь рекорд 2015 года побит.
Второе место чарта продаж в Великобритании заняла FIFA 18, третье — Star Wars: Battlefront 2.