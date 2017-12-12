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Опубликовано 12 декабря 2017, 17:45

Авторы Destiny 2 извинились за блокировку дополнительного контента

Фото &copy;&nbsp;Activision

Фото © Activision

Сразу же после выхода обновления пользователи не смогли полноценно опробовать новое дополнение.

5 декабря вышло дополнение "Проклятие Осириса" к Destiny 2. Оно вызвало неоднозначную реакцию геймеров, так как далеко не все получили доступ к новым активностям.

Сотрудники Bungie оперативно отреагировали на ошибку. В итоге они извинились за блокировку дополнительного контента и подготовили новое обновление.

Изменения вступят в силу уже 13 декабря.

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Сергей Сурепин
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