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Регион
Опубликовано 13 декабря 2017, 00:50

Тиллерсон: Мы успешно работаем с РФ по созданию зон деэскалации в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Фото: &copy; REUTERS

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Фото: © REUTERS

Россия и Иордания добились успеха в деле создания зон деэскалации на юго- западе Сирии. Об этом на выступлении в вашингтонском Атлантическом совете сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

— Мы успешно работаем с Иорданией и Россией в Сирии по созданию зон деэскалации, чтобы предотвратить возобновление гражданской войны, — заявил Тиллерсон.

Напомним, по итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане, прошедшей в сентябре, было объявлено о создании четырёх зон деэскалации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооружённый конфликт. Одна из этих зон — на юге Сирии — создавалась с участием США и Иордании.

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Ирина Иваницкая
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