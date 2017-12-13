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Регион
Опубликовано 13 декабря 2017, 04:45

6-летний мальчик заработал $11 млн, делая обзоры игрушек на YouTube

На YouTube-канал шестилетнего Райана подписано 10 миллионов пользователей. Секрет его успеха лишь в том, что он тестирует детские игрушки.

Видеоролики записывают родители Райана. Они создали ребенку видеоканал под названием Ryan ToysReview в марте 2015 года. Родители Райана сняли на камеру гигантскую коробку GIANT EGG SURPRISE, в которой было более 100 игрушек из серии "Тачки" от Pixar. Это видео посмотрели 800 миллионов человек.

Канал ребёнка стал стремительно набирать популярность. За всё время его существования видеообзоры в общей сложности набрали больше 16 миллиардов просмотров.

Недавно Forbes составил список самых высокооплачиваемых блогеров. В этот список попал Райан, заработавший $11 млн за последний год. Неудивительно, что мама ребёнка решила сосредоточиться на помощи сыну в создании видеоконтента.

— Мне пришлось полностью погрузиться в съёмки и монтаж видео, оставив свою работу в школе, — рассказывает мама Райана.

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Маргарита Румянцева
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