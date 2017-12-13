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Регион
Опубликовано 13 декабря 2017, 04:40

Более 30 человек стали жертвами масштабного ДТП в Кении

По меньшей мере 32 человека стали жертвами ДТП с участием 13 транспортных средств в Кении. Об этом сообщает NetworkOfNews Kenya.

Как отмечается, ДТП произошло по вине водителя грузовика, который пытался скрыться от сотрудников Национального управления транспорта и безопасности.

Среди погибших есть несовершеннолетние.

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Эмила Сидорова
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