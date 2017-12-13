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Регион
Опубликовано 13 декабря 2017, 02:57

Замгенсека ООН: КНДР считает важным предотвратить войну

Фото: &copy;РИА Новости/Илья Питалев

Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Более 15 часов длилось обсуждение способов недопущения боевых действий на Корейском полуострове.

Власти КНДР считают важным предотвратить войну на Корейском полуострове. Об этом заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман завил журналистам после визита в Пхеньян.

По его словам, способам предотвращения боевых действий на территории КНДР была посвящена целая дискуссия, которая длилась более 15 часов.

Заместитель генерального секретаря ООН находился с визитом в КНДР с 5 по 9 декабря по приглашению властей страны. В Пхеньяне он встретился с министром иностранных дел страны Ли Ен Хо и заместителем министра Пак Мен Гуком. Вечером 12 декабря Фелтман отчитался Совету Безопасности о поездке в Северную Корею.

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Ирина Иваницкая
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