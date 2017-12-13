Замгенсека ООН: КНДР считает важным предотвратить войну

Власти КНДР считают важным предотвратить войну на Корейском полуострове. Об этом заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман завил журналистам после визита в Пхеньян.

По его словам, способам предотвращения боевых действий на территории КНДР была посвящена целая дискуссия, которая длилась более 15 часов.

Заместитель генерального секретаря ООН находился с визитом в КНДР с 5 по 9 декабря по приглашению властей страны. В Пхеньяне он встретился с министром иностранных дел страны Ли Ен Хо и заместителем министра Пак Мен Гуком. Вечером 12 декабря Фелтман отчитался Совету Безопасности о поездке в Северную Корею.