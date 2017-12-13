По мотивам "Гарри Поттера" выйдет первая мобильная игра

Издателем выступит Warner Bros. К сожалению, в главных ролях не будет привычной троицы героев.

Действие развернётся в 80-х годах, ещё до появления Гарри, Гермионы и Рона в школе магии и волшебства. Разработчики пообещали, что в игре появятся профессор Дамблдор, Снейп и Хагрид. Пользователи получат возможность создать собственного персонажа и стать на несколько лет студентом Хогвартса.