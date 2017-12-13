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Опубликовано 13 декабря 2017, 07:44

По мотивам "Гарри Поттера" выйдет первая мобильная игра

Кадр фильма "Гарри Поттер и философский камень"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Гарри Поттер и философский камень"/ © Кинопоиск

Издателем выступит Warner Bros. К сожалению, в главных ролях не будет привычной троицы героев.

Компания Warner Bros. и студия Jam City анонсировали мобильную ролевую игру по мотивам "Гарри Поттера". Проект получил название Harry Potter: Hogwarts Mystery.

Действие развернётся в 80-х годах, ещё до появления Гарри, Гермионы и Рона в школе магии и волшебства. Разработчики пообещали, что в игре появятся профессор Дамблдор, Снейп и Хагрид. Пользователи получат возможность создать собственного персонажа и стать на несколько лет студентом Хогвартса.

Выход Harry Potter: Hogwarts Mystery ожидается весной 2018 года на iOS и Android.

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Сергей Сурепин
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