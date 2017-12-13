Ni no Kuni II: Revenant Kingdom вновь перенесли
Японские разработчики в очередной раз не смогли уложиться в установленные ранее сроки.
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Студия Level-5 сообщила о новом переносе выхода Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. Теперь игра станет доступна 23 марта на ПК и PlayStation 4.
Причина переноса — стремление разработчиков убедиться, что игра соответствует высочайшим стандартам издателя Bandai Namco. Сейчас команда продолжает работу над Ni no Kuni II.
Изначально релиз назначен был на ноябрь 2017 года. Потом его перенесли на январь 2018 года.