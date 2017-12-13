Ni no Kuni II: Revenant Kingdom вновь перенесли

Студия Level-5 сообщила о новом переносе выхода Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. Теперь игра станет доступна 23 марта на ПК и PlayStation 4.

Причина переноса — стремление разработчиков убедиться, что игра соответствует высочайшим стандартам издателя Bandai Namco. Сейчас команда продолжает работу над Ni no Kuni II.